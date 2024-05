Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite am Freitag nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 16’685.97 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.061 Prozent fester bei 16’708.49 Punkten, nach 16’698.32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16’726.41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’613.84 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 1.74 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 17.04.2024, bei 15’683.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Stand von 15’775.65 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 17.05.2023, einen Stand von 12’500.57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 13.00 Prozent. Bei 16’797.83 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell MicroStrategy (+ 10.04 Prozent auf 1’584.50 USD), Escalon Medical (+ 7.53 Prozent auf 0.20 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 7.11 Prozent auf 0.09 USD), Dixie Group (+ 7.06 Prozent auf 0.91 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6.72 Prozent auf 0.65 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen American Bio Medica (-66.67 Prozent auf 0.00 USD), Arundel (-7.37 Prozent auf 0.18 CHF), Forward Air (-7.27 Prozent auf 14.28 USD), FreightCar America (-6.78 Prozent auf 3.71 USD) und OraSure Technologies (-5.93 Prozent auf 4.92 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’686’698 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2.896 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch