Index im Fokus 30.01.2026 22:34:45

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

Der NASDAQ Composite sank zum Handelsende.

Strategy
110.02 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.94 Prozent tiefer bei 23’461.82 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.448 Prozent auf 23’578.96 Punkte an der Kurstafel, nach 23’685.12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’662.25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’351.55 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.287 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23’419.08 Punkte. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 23’581.14 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 30.01.2025, den Stand von 19’681.75 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.973 Prozent aufwärts. Bei 23’988.26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 22’916.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Deckers Outdoor (+ 19.46 Prozent auf 119.34 USD), AXT (+ 13.19 Prozent auf 18.54 USD), Credit Acceptance (+ 10.42 Prozent auf 498.24 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.55 Prozent auf 149.71 USD) und Richardson Electronics (+ 4.49 Prozent auf 12.09 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil KLA-Tencor (-15.24 Prozent auf 1’427.94 USD), Innodata (-13.19 Prozent auf 55.44 USD), Corcept Therapeutics (-10.63 Prozent auf 39.87 USD), Royal Gold (-9.82 Prozent auf 263.31 USD) und Ultra Clean (-8.02 Prozent auf 43.68 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Huntington Bancshares-Aktie aufweisen. 117’154’916 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.898 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

