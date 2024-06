Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter

Zum Handelsschluss verlor der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.09 Prozent auf 17’496.82 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.278 Prozent leichter bei 17’640.26 Punkten, nach 17’689.36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 17’494.02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17’730.12 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 24.05.2024, bei 16’920.79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der NASDAQ Composite 16’428.82 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 13’492.52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 18.49 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17’936.79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ebix (+ 13.26 Prozent auf 0.17 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 6.81 Prozent auf 44.68 USD), SIGA Technologies (+ 6.31 Prozent auf 7.08 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 6.25 Prozent auf 0.17 USD) und Microvision (+ 6.19 Prozent auf 1.03 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Barrett Business Services (-75.26 Prozent auf 33.47 USD), Cutera (-10.39 Prozent auf 1.38 USD), Amtech Systems (-8.14 Prozent auf 6.09 USD), Comtech Telecommunications (-7.97 Prozent auf 3.35 USD) und MicroStrategy (-7.52 Prozent auf 1’372.15 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 96’102’177 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 3.123 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.05 erwartet. Im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie mit 16.13 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

