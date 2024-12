Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0.18 Prozent) bei 19’700.26 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.108 Prozent fester bei 19’756.40 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19’735.12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 19’688.59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19’790.03 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 2.31 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18’439.17 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 05.09.2024, bei 17’127.66 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 05.12.2023, bei 14’229.91 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 33.42 Prozent zu Buche. Bei 19’790.03 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Verint Systems (+ 23.07 Prozent auf 31.96 USD), Methode Electronics (+ 20.76 Prozent auf 14.02 USD), Americas Car-Mart (+ 15.97 Prozent auf 53.00 USD), Ballard Power (+ 11.72 Prozent auf 1.62 USD) und Elron Electronic Industries (+ 7.22 Prozent auf 1.18 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-14.57 Prozent auf 2.39 USD), American Eagle Outfitters (-14.26 Prozent auf 17.61 USD), Synopsys (-12.37 Prozent auf 515.29 USD), Cutera (-7.98 Prozent auf 0.40 USD) und VOXX International A (-6.67 Prozent auf 7.28 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 40’763’880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.482 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2024 hat die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch