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01.10.2026 18:00:46
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt nach
Der NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer.
Um 17:58 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.27 Prozent auf 26’788.54 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.489 Prozent auf 26’992.31 Punkte an der Kurstafel, nach 26’861.06 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26’733.89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27’014.47 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.547 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’099.77 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26’040.03 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’755.16 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15.29 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’288.79 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Synopsys (+ 8.46 Prozent auf 471.75 USD), SMC (+ 6.88 Prozent auf 478.84 USD), United Therapeutics (+ 6.39 Prozent auf 576.53 USD), Infosys (+ 5.58 Prozent auf 11.36 USD) und CIENA (+ 5.51 Prozent auf 371.19 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-8.07 Prozent auf 15.94 USD), IMAX (-5.29 Prozent auf 51.90 USD), Grupo Financiero Galicia (-4.75 Prozent auf 35.47 USD), FreightCar America (-4.44 Prozent auf 6.45 USD) und AmeriServ Financial (-3.90 Prozent auf 4.43 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7’930’050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.838 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Mit 17.65 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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