Börse New York in Rot: NASDAQ Composite gibt nach

Um 20:01 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.45 Prozent auf 16’104.43 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.194 Prozent auf 16’209.19 Punkte an der Kurstafel, nach 16’177.77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 16’076.71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16’245.32 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.323 Prozent. Vor einem Monat, am 14.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15’859.15 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 14.12.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 14’761.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 11’428.15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 9.06 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16’449.70 Punkten. 14’477.57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit American Bio Medica (+ 50.00 Prozent auf 0.00 USD), Dixie Group (+ 14.46 Prozent auf 0.63 USD), Comtech Telecommunications (+ 9.07 Prozent auf 4.57 USD), SIGA Technologies (+ 6.67 Prozent auf 6.88 USD) und Allscripts Healthcare Solutions (+ 5.59 Prozent auf 8.50 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Enzon Pharmaceuticals (-19.69 Prozent auf 0.07 USD), Escalon Medical (-19.31 Prozent auf 0.20 USD), Microvision (-10.17 Prozent auf 2.08 USD), Agenus (-7.83 Prozent auf 0.61 USD) und Geron (-6.91 Prozent auf 1.75 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 13’198’851 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.822 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.05 erwartet. Mit 70.93 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch