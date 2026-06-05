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NASDAQ-Handel im Fokus 05.06.2026 22:33:42

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt schlussendlich deutlich

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt schlussendlich deutlich

Der NASDAQ Composite befand sich am Freitagabend tief im Minus.

Ballard Power
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Der NASDAQ Composite gab im NASDAQ-Handel schlussendlich um 4.18 Prozent auf 25’709.43 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.10 Prozent auf 26’536.59 Punkte an der Kurstafel, nach 26’830.96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’648.47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’572.25 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 4.61 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 25’326.13 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Stand von 22’748.99 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 19’298.45 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.65 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’190.21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Dorel Industries (+ 4.72 Prozent auf 1.11 USD), Erie Indemnity (+ 3.51 Prozent auf 227.22 USD), Donegal Group A (+ 3.11 Prozent auf 17.24 USD), TransAct Technologies (+ 3.00 Prozent auf 4.80 USD) und Safety Insurance Group (+ 2.82 Prozent auf 70.27 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Ballard Power (-18.95 Prozent auf 4.92 USD), Innodata (-16.07 Prozent auf 101.97 USD), AXT (-15.99 Prozent auf 89.04 USD), Amtech Systems (-15.61 Prozent auf 18.49 USD) und Rambus (-14.20 Prozent auf 145.31 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 61’956’863 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.472 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13.54 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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