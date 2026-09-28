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Index im Fokus 28.09.2026 20:03:27

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Montagnachmittag schwächer

Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Montagnachmittag schwächer

Der NASDAQ Composite notiert aktuell im Minus.

SIGA Technologies
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Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.64 Prozent schwächer bei 26’894.43 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.491 Prozent tiefer bei 26’935.76 Punkten in den Montagshandel, nach 27’068.72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’990.02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’709.69 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26’402.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, mit 25’297.62 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 22’484.07 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 15.75 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’288.79 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lifecore Biomedical (+ 54.64 Prozent auf 6.50 USD), American Eagle Outfitters (+ 5.79 Prozent auf 17.54 USD), BlackBerry (+ 5.42 Prozent auf 8.66 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 4.43 Prozent auf 46.47 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 3.36 Prozent auf 311.64 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Modine Manufacturing (-8.57 Prozent auf 181.10 USD), Donegal Group B (-8.19 Prozent auf 16.71 USD), AXT (-7.23 Prozent auf 73.23 USD), Nissan Motor (-6.72 Prozent auf 1.86 USD) und PetMed Express (-6.54 Prozent auf 1.43 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 17’888’385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.766 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 17.39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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BlackBerry Ltd 7.13 4.73% BlackBerry Ltd
Consumer Portfolio Services Inc. 9.26 -2.73% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 15.80 -8.72% Donegal Group Inc. (B)
Ionis Pharmaceuticals Inc 37.94 2.55% Ionis Pharmaceuticals Inc
Lifecore Biomedical 3.72 0.54% Lifecore Biomedical
Ligand Pharmaceuticals Inc 254.99 4.29% Ligand Pharmaceuticals Inc
Modine Manufacturing Co. 148.92 -8.28% Modine Manufacturing Co.
Nissan Motor Co. Ltd. 1.69 0.00% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 191.70 3.28% NVIDIA Corp.
PetMed Express Inc. 1.26 -7.02% PetMed Express Inc.
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