Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Mittwochmittag in Rot

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.90 Prozent tiefer bei 14’810.00 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.867 Prozent auf 14’814.77 Punkte an der Kurstafel, nach 14’944.35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 14’706.23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’830.18 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0.659 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 14’813.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 13’533.75 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 11’095.11 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 0.298 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 15’063.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Enzon Pharmaceuticals (+ 11.43 Prozent auf 0.10 USD), American Superconductor (+ 10.08 Prozent auf 10.70 USD), Ebix (+ 9.38 Prozent auf 2.45 USD), Cutera (+ 5.67 Prozent auf 3.54 USD) und Ceragon Networks (+ 5.41 Prozent auf 2.73 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Big 5 Sporting Goods (-12.02 Prozent auf 4.58 USD), JetBlue Airways (-8.28 Prozent auf 4.71 USD), Donegal Group B (-6.32 Prozent auf 14.23 USD), AXT (-5.88 Prozent auf 2.56 USD) und Agenus (-5.81 Prozent auf 0.58 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’115’050 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.655 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 43.29 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch