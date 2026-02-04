Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 1.0%  SPI 18’619 1.0%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’603 -0.7%  Euro 0.9174 0.1%  EStoxx50 5’970 -0.4%  Gold 4’960 0.3%  Bitcoin 56’815 -3.2%  Dollar 0.7770 0.2%  Öl 68.6 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526NVIDIA994529Microsoft951692Holcim1221405Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539SAP345952Sika41879292
Top News
Alternative zum Tagesgeldkonto? So sinnvoll sind Tagesgeld-ETFs
Snap-Aktie steigt: Snapchat-Mutter kann in Q4 kleinen Gewinn verzeichnen
Wolfspeed-Aktie sinkt zweistellig: Verluste werden grösser - Erwartungen verfehlt
Arm-Aktie dennoch schwächer: Umsatz steigt über Milliardenschwelle
QUALCOMM-Aktie schwach: Umsatz und Gewinn steigen unterhalb der Erwartungen
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’891.24
Pkt
-447.38
Pkt
-1.77 %
22:45:49
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ-Handel im Blick 04.02.2026 22:34:00

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Der NASDAQ 100 bewegte sich schlussendlich im Minus.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1.77 Prozent tiefer bei 24’891.24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.388 Prozent auf 25’240.38 Punkte an der Kurstafel, nach 25’338.62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25’275.26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’681.27 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2.36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25’206.17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’435.70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’566.92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 1.25 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26’165.08 Punkte. Bei 24’681.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 38.60 Prozent auf 51.67 USD), Old Dominion Freight Line (+ 9.89 Prozent auf 208.54 USD), Amgen (+ 8.15 Prozent auf 366.20 USD), Workday (+ 5.57 Prozent auf 170.15 USD) und Charter A (+ 5.38 Prozent auf 224.18 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-17.31 Prozent auf 200.19 USD), AppLovin (-16.12 Prozent auf 387.34 USD), Palantir (-11.62 Prozent auf 139.54 USD), Micron Technology (-9.55 Prozent auf 379.40 USD) und Lam Research (-8.83 Prozent auf 209.78 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 63’493’533 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3.811 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.78 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:24 Starke US-Unternehmensgewinne wurden eingepreist
09:21 SG-Marktüberblick: 04.02.2026
08:49 SMI verfehlt Rekordhoch nur knapp
06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ausbruchsversuch gescheitert
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’087.58 19.81 SXKBIU
Short 14’383.39 13.72 SE0BNU
Short 14’893.74 8.97 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’508.12 04.02.2026 17:31:38
Long 13’009.21 19.96 S89B5U
Long 12’694.64 13.65 S92BSU
Long 12’185.85 8.97 SPMB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Neues KI-Rechenzentrum in München: Aktien von Telekom und NVIDIA fester
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
ChatGPT-Prognose: XRP, Ethereum und warum die KI Bitcoin Hyper als nächsten Ausreisser markiert
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SMI fällt letztlich zurück -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Wall Street beendet Handel klar im Minus -- Asiens Börsen schliessen weit im Plus
Novartis-Aktie dreht ins Plus: Nachahmer verursachen Umsatzerosion - gemischter Ausblick

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’891.24 -1.77%

finanzen.net News

Datum Titel
22:43 ROUNDUP: Qiagen überrascht im Schlussquartal - Weiteres Wachstum 2026
22:39 Google-Mutter Alphabet plant gewaltige KI-Investitionen
22:31 Aktien New York Schluss: Dow nahe Rekordhoch - Druck auf Nasdaq - 'Rotation'
22:09 Diagnostikkonzern Qiagen überrascht im Schlussquartal - Weiteres Wachstum 2026
22:05 Trump nach Protesten: 'Vielleicht etwas sanfter vorgehen'
21:54 Auslaufender Atomvertrag: Moskau sieht sich nicht mehr gebunden
21:43 GNW-News: CC Pharma von Tilray als eines der 100 innovativsten Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet
21:39 ROUNDUP: Epstein-Skandal stürzt Starmer in die Krise
21:37 Trump: Irans oberster Führer 'sollte sehr besorgt sein'
21:26 ROUNDUP 4: Wieder Angriffe in Gaza - Hamas-Behörde meldet viele Tote