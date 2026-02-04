Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1.77 Prozent tiefer bei 24’891.24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.388 Prozent auf 25’240.38 Punkte an der Kurstafel, nach 25’338.62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25’275.26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’681.27 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2.36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25’206.17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’435.70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’566.92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 1.25 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26’165.08 Punkte. Bei 24’681.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 38.60 Prozent auf 51.67 USD), Old Dominion Freight Line (+ 9.89 Prozent auf 208.54 USD), Amgen (+ 8.15 Prozent auf 366.20 USD), Workday (+ 5.57 Prozent auf 170.15 USD) und Charter A (+ 5.38 Prozent auf 224.18 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-17.31 Prozent auf 200.19 USD), AppLovin (-16.12 Prozent auf 387.34 USD), Palantir (-11.62 Prozent auf 139.54 USD), Micron Technology (-9.55 Prozent auf 379.40 USD) und Lam Research (-8.83 Prozent auf 209.78 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 63’493’533 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3.811 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.78 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch