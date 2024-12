Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0.31 Prozent auf 21’425.22 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.018 Prozent auf 21’488.52 Punkte an der Kurstafel, nach 21’492.36 Punkten am Vortag.

Bei 21’517.49 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 21’411.53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2.16 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20’227.46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18’930.33 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 05.12.2023, einen Stand von 15’877.71 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 29.50 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 21’517.49 Punkte. Bei 16’249.19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Tesla (+ 3.23 Prozent auf 369.49 USD), Moderna (+ 3.15 Prozent auf 42.94 USD), Gilead Sciences (+ 1.97 Prozent auf 93.39 USD), JDcom (+ 1.90 Prozent auf 36.41 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1.81 Prozent auf 767.90 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Synopsys (-12.37 Prozent auf 515.29 USD), Cadence Design Systems (-6.39 Prozent auf 303.79 USD), Microchip Technology (-5.50 Prozent auf 58.25 USD), Fiserv (-5.49 Prozent auf 204.00 USD) und Intel (-5.28 Prozent auf 20.80 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’763’880 Aktien gehandelt. Mit 3.482 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch