NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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14.10.2026 22:34:33
Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter
Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.
Am Mittwoch sank der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 2.02 Prozent auf 29’950.82 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.829 Prozent auf 30’316.02 Punkte an der Kurstafel, nach 30’569.48 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30’436.60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’861.06 Punkten erreichte.
NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 2.74 Prozent nach. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 14.09.2026, mit 29’127.16 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’586.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’579.32 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 18.82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22’841.42 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Moderna (+ 4.65 Prozent auf 226.30 USD), Gilead Sciences (+ 3.80 Prozent auf 153.54 USD), Walmart (+ 3.46 Prozent auf 116.16 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3.35 Prozent auf 778.36 USD) und Amgen (+ 3.21 Prozent auf 426.11 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil CoreWeave (-15.46 Prozent auf 65.78 USD), Nebius (-10.08 Prozent auf 186.01 USD), Lumentum (-9.28 Prozent auf 896.33 USD), Marvell Technology (-8.72 Prozent auf 245.28 USD) und Rocket Lab (-7.85 Prozent auf 59.18 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 37’867’932 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.866 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder
Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7.14 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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