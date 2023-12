Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich leichter

Am Donnerstag schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0.15 Prozent) bei 16’537.83 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.249 Prozent stärker bei 16’603.54 Punkten in den Handel, nach 16’562.37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16’660.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16’419.26 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2.91 Prozent. Vor einem Monat, am 14.11.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15’812.47 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, bei 15’473.89 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.12.2022, den Wert von 11’740.92 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 52.25 Prozent aufwärts. Bei 16’660.71 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’696.42 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 14.48 Prozent auf 5.14 USD), Enphase Energy (+ 11.72 Prozent auf 120.22 USD), Align Technology (+ 11.09) Prozent auf 257.02 USD), Moderna (+ 9.25 Prozent auf 85.87 USD) und ON Semiconductor (+ 6.35 Prozent auf 86.21 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Exelon (-7.56 Prozent auf 37.90 USD), Adobe (-6.35 Prozent auf 584.64 USD), Verisk Analytics A (-4.77 Prozent auf 235.43 USD), Palo Alto Networks (-4.28 Prozent auf 300.44 USD) und Mondelez (-3.30 Prozent auf 70.70 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Lucid-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 23’803’669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.783 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch