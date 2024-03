Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Montagshandels

Der NASDAQ 100 sank im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.34 Prozent auf 18’277.06 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.676 Prozent auf 18’215.54 Punkte an der Kurstafel, nach 18’339.44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18’189.28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’337.35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17’937.61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 16’777.40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 12’767.05 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 10.48 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18’464.70 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Micron Technology (+ 6.28 Prozent auf 117.13 USD), Lucid (+ 5.42 Prozent auf 2.92 USD), DexCom (+ 5.20 Prozent auf 140.10 USD), Constellation Energy (+ 5.06 Prozent auf 187.26 USD) und Moderna (+ 4.70 Prozent auf 110.38 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lululemon Athletica (-3.54 Prozent auf 388.90 USD), Enphase Energy (-3.11 Prozent auf 111.05 USD), O Reilly Automotive (-2.61 Prozent auf 1’137.07 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2.54 Prozent auf 119.87 USD) und Illumina (-2.32 Prozent auf 134.06 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’744’764 Aktien gehandelt. Mit 2.945 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.35 erwartet. Mit 7.04 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch