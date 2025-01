Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Dienstagshandels

Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.79 Prozent schwächer bei 21’173.04 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.280 Prozent höher bei 21’619.89 Punkten, nach 21’559.50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 21’101.09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21’621.25 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, lag der NASDAQ 100 bei 21’622.25 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.10.2024, den Stand von 19’800.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, einen Stand von 16’305.98 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 2.98 Prozent auf 73.51 USD), Micron Technology (+ 2.67 Prozent auf 101.91 USD), Paychex (+ 2.35 Prozent auf 139.26 USD), Paccar (+ 2.16 Prozent auf 109.56 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1.96 Prozent auf 730.30 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil MicroStrategy (-9.94 Prozent auf 341.43 USD), Palantir (-7.81 Prozent auf 69.99 USD), NVIDIA (-6.22 Prozent auf 140.14 USD), Lucid (-4.50 Prozent auf 3.18 USD) und Tesla (-4.06 Prozent auf 394.36 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 82’279’152 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.559 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die JDcom-Aktie hat mit 7.51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.34 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch