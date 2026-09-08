Börse New York in Rot: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich

Am Dienstag schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 29’507.70 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.342 Prozent fester bei 29’645.18 Punkten, nach 29’544.16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29’400.70 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’655.73 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’722.30 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 29’414.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23’762.30 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17.07 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CoreWeave (+ 11.72 Prozent auf 99.83 USD), Lumentum (+ 11.04 Prozent auf 978.54 USD), Intel (+ 9.05 Prozent auf 104.47 USD), Nebius (+ 7.73 Prozent auf 243.88 USD) und Seagate Technology (+ 6.49 Prozent auf 904.38 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Amgen (-10.08 Prozent auf 393.17 USD), Shopify A (-7.57 Prozent auf 134.10 USD), Astera Labs (-6.94 Prozent auf 288.85 USD), Booking (-6.72 Prozent auf 180.30 USD) und Thomson Reuters (-6.50 Prozent auf 98.81 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 30’884’947 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.776 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Micron Technology-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch