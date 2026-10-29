|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ 100-Performance im Fokus
|
29.10.2026 20:03:20
Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab
Der NASDAQ 100 gibt am vierten Tag der Woche nach.
Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1.72 Prozent auf 29’300.83 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1.31 Prozent schwächer bei 29’421.18 Punkten, nach 29’813.16 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29’257.05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’517.80 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.858 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30’339.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 27’192.31 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 26’119.85 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16.24 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell KLA (+ 4.91 Prozent auf 166.57 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 4.46 Prozent auf 56.96 USD), DoorDash (+ 3.99 Prozent auf 176.25 USD), NXP Semiconductors (+ 3.88 Prozent auf 261.45 USD) und Axon Enterprise (+ 3.20 Prozent auf 436.73 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Alnylam Pharmaceuticals (-22.41 Prozent auf 180.32 USD), Fortinet (-21.73 Prozent auf 136.25 USD), Marvell Technology (-13.88 Prozent auf 216.72 USD), Alphabet A (ex Google) (-13.12 Prozent auf 282.25 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12.88 Prozent auf 280.42 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Im NASDAQ 100 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’867’067 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.657 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.60 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alnylam Pharmaceuticals Inc.
|
29.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.ch)
|
29.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Ausblick: Alnylam Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Alnylam Pharmaceuticals Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Alphabet A am 29.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28’384.85
|-3.46%
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.