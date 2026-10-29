Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1.72 Prozent auf 29’300.83 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1.31 Prozent schwächer bei 29’421.18 Punkten, nach 29’813.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29’257.05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’517.80 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.858 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30’339.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 27’192.31 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 26’119.85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16.24 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell KLA (+ 4.91 Prozent auf 166.57 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 4.46 Prozent auf 56.96 USD), DoorDash (+ 3.99 Prozent auf 176.25 USD), NXP Semiconductors (+ 3.88 Prozent auf 261.45 USD) und Axon Enterprise (+ 3.20 Prozent auf 436.73 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Alnylam Pharmaceuticals (-22.41 Prozent auf 180.32 USD), Fortinet (-21.73 Prozent auf 136.25 USD), Marvell Technology (-13.88 Prozent auf 216.72 USD), Alphabet A (ex Google) (-13.12 Prozent auf 282.25 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12.88 Prozent auf 280.42 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’867’067 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.657 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.60 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch