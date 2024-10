Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.55 Prozent leichter bei 20’066.96 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.393 Prozent auf 20’303.55 Punkte an der Kurstafel, nach 20’383.65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 19’934.92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’312.78 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 1.05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19’852.20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19’754.34 Punkte. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 23.10.2023, mit 14’604.85 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 21.29 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’249.19 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Baker Hughes (+ 2.83 Prozent auf 37.00 USD), ON Semiconductor (+ 2.15 Prozent auf 67.97 USD), NXP Semiconductors (+ 2.07 Prozent auf 236.32 USD), Fiserv (+ 1.35 Prozent auf 202.36 USD) und Xcel Energy (+ 1.01 Prozent auf 64.32 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-14.92 Prozent auf 78.47 USD), Arm (-6.67 Prozent auf 142.41 USD), Old Dominion Freight Line (-5.45 Prozent auf 188.67 USD), CoStar Group (-5.27 Prozent auf 72.82 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-4.80 Prozent auf 122.34 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 51’448’308 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.330 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch