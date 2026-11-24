Um 15:57 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.70 Prozent auf 26’291.71 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 1.67 Prozent auf 26’298.14 Punkte an der Kurstafel, nach 26’746.10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 26’424.92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’132.86 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’957.53 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 29’023.18 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 24’873.85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Alnylam Pharmaceuticals (+ 4.37 Prozent auf 162.80 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3.91 Prozent auf 559.61 USD), Moderna (+ 3.60 Prozent auf 219.71 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3.48 Prozent auf 975.00 USD) und Gilead Sciences (+ 2.93 Prozent auf 175.58 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Analog Devices (-14.52 Prozent auf 323.74 USD), Sandisk (-8.35 Prozent auf 80.39 USD), Nebius (-8.21 Prozent auf 89.77 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8.20 Prozent auf 416.28 USD) und CoreWeave (-8.01 Prozent auf 44.46 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15’967’464 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.566 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch