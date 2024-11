Börse New York in Rot: NASDAQ 100 letztendlich leichter

Am Mittwoch beendete der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 21’036.16 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.100 Prozent leichter bei 21’049.66 Punkten, nach 21’070.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 21’154.94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’955.24 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 0.638 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20’271.97 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 13.08.2024, bei 19’006.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15’482.79 Punkte.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 27.15 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’182.02 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 5.42 Prozent auf 9.72 USD), Dollar Tree (+ 4.63 Prozent auf 65.15 USD), Datadog A (+ 4.08 Prozent auf 128.45 USD), Charter A (+ 3.63 Prozent auf 406.22 USD) und Intel (+ 3.15 Prozent auf 24.92 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Super Micro Computer (-6.31 Prozent auf 20.33 USD), Micron Technology (-4.02 Prozent auf 99.92 USD), Arm (-3.45 Prozent auf 135.09 USD), Moderna (-3.06 Prozent auf 42.14 USD) und Analog Devices (-3.06 Prozent auf 212.84 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36’335’581 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.360 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Super Micro Computer-Aktie verzeichnet mit 7.56 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch