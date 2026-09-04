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NASDAQ 100 im Blick 04.09.2026 18:00:28

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt am Freitagmittag nach

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt am Freitagmittag nach

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitag.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.01 Prozent tiefer bei 29’479.91 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.194 Prozent stärker bei 29’539.57 Punkten, nach 29’482.32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’655.22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 29’450.37 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.257 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’733.16 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 04.06.2026, einen Wert von 30’407.81 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23’633.01 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 16.96 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Astera Labs (+ 12.35 Prozent auf 317.75 USD), Sandisk (+ 8.61 Prozent auf 1’688.83 USD), KLA (+ 7.37 Prozent auf 185.69 USD), Marvell Technology (+ 5.46 Prozent auf 220.23 USD) und Seagate Technology (+ 4.92 Prozent auf 837.89 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Autodesk (-7.94 Prozent auf 218.65 USD), Tesla (-6.36 Prozent auf 352.42 USD), Adobe (-6.09 Prozent auf 268.34 USD), Synopsys (-6.02 Prozent auf 391.24 USD) und Thomson Reuters (-4.41 Prozent auf 106.84 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’043’454 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.651 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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