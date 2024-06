Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.15 Prozent leichter bei 19’474.62 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.265 Prozent schwächer bei 19’648.23 Punkten, nach 19’700.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19’472.53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’723.20 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 24.05.2024, wies der NASDAQ 100 18’808.35 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18’339.44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Stand von 14’891.48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 17.71 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 19’979.93 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Baker Hughes (+ 4.49 Prozent auf 34.41 USD), Diamondback Energy (+ 3.75 Prozent auf 198.03 USD), Amgen (+ 3.24 Prozent auf 318.15 USD), Mondelez (+ 2.87 Prozent auf 68.42 USD) und Lucid (+ 2.81 Prozent auf 2.56 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil NVIDIA (-6.68 Prozent auf 118.11 USD), Marvell Technology (-5.73 Prozent auf 67.77 USD), QUALCOMM (-5.50 Prozent auf 200.84 USD), DexCom (-5.20 Prozent auf 110.57 USD) und Broadcom (-4.00 Prozent auf 1’592.21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 96’102’177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.123 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.56 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

