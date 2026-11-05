NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index im Blick
|
05.11.2026 22:33:48
Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel weit in der Verlustzone
Der NASDAQ 100 rutschte schlussendlich deutlich ab.
Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 6.36 Prozent leichter bei 26’629.81 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.26 Prozent auf 28’078.18 Punkte an der Kurstafel, nach 28’437.17 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 26’606.43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28’078.18 Punkten lag.
NASDAQ 100 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 6.76 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 31’076.44 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 29’487.79 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der NASDAQ 100 25’620.03 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.65 Prozent nach oben. Bei 31’361.37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 31.04 Prozent auf 356.10 USD), PDD (+ 2.19 Prozent auf 83.95 USD), Take Two (+ 2.13 Prozent auf 213.36 USD), Costco Wholesale (+ 1.83 Prozent auf 1’065.59 USD) und Coca-Cola European Partners (+ 1.25 Prozent auf 117.29 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Sandisk (-22.26 Prozent auf 806.43 USD), Astera Labs (-19.62 Prozent auf 179.47 USD), Lumentum (-18.68 Prozent auf 509.70 USD), Micron Technology (-17.46 Prozent auf 656.39 USD) und Western Digital (-17.35 Prozent auf 267.63 USD) unter Druck.
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 78’837’003 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.431 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.53 zu Buche schlagen. Mit 6.29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
AppLovin am 05.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|26’989.99
|1.35%
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.