Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel weit in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 6.36 Prozent leichter bei 26’629.81 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1.26 Prozent auf 28’078.18 Punkte an der Kurstafel, nach 28’437.17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 26’606.43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28’078.18 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 6.76 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 31’076.44 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 29’487.79 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der NASDAQ 100 25’620.03 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.65 Prozent nach oben. Bei 31’361.37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 31.04 Prozent auf 356.10 USD), PDD (+ 2.19 Prozent auf 83.95 USD), Take Two (+ 2.13 Prozent auf 213.36 USD), Costco Wholesale (+ 1.83 Prozent auf 1’065.59 USD) und Coca-Cola European Partners (+ 1.25 Prozent auf 117.29 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Sandisk (-22.26 Prozent auf 806.43 USD), Astera Labs (-19.62 Prozent auf 179.47 USD), Lumentum (-18.68 Prozent auf 509.70 USD), Micron Technology (-17.46 Prozent auf 656.39 USD) und Western Digital (-17.35 Prozent auf 267.63 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 78’837’003 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.431 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.53 zu Buche schlagen. Mit 6.29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch