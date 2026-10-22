Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start mit Abgaben

Um 15:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0.12 Prozent auf 52’790.79 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 26.115 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.385 Prozent auf 52’652.85 Punkte an der Kurstafel, nach 52’856.09 Punkten am Vortag.

Bei 52’531.40 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52’813.37 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1.56 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, notierte der Dow Jones bei 51’863.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52’218.58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46’590.41 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.11 Prozent aufwärts. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Procter Gamble (+ 5.68 Prozent auf 165.75 USD), Salesforce (+ 2.59 Prozent auf 248.04 USD), Johnson Johnson (+ 1.47 Prozent auf 261.56 USD), Merck (+ 1.21 Prozent auf 151.69 USD) und Coca-Cola (+ 1.20 Prozent auf 93.80 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Honeywell Technologies (-4.30 Prozent auf 205.50 USD), Caterpillar (-3.92 Prozent auf 711.22 USD), Amazon (-2.82 Prozent auf 254.96 USD), NVIDIA (-1.83 Prozent auf 217.91 USD) und IBM (-1.76 Prozent auf 247.03 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2’725’030 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.642 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.21 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch