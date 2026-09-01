Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’606 -1.4%  Dollar 0.8117 0.4%  Öl 95.1 5.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen
Pharma-Check: Warum sich die Aktien von Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck so unterschiedlich zeigen
Suche...
Plus500 Depot

Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Performance im Blick 01.09.2026 16:00:58

Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start mit Abgaben

Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start mit Abgaben

Der Dow Jones setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Johnson & Johnson
215.77 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen

Um 15:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0.55 Prozent auf 52’892.49 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24.961 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.520 Prozent auf 53’462.60 Punkte an der Kurstafel, nach 53’185.90 Punkten am Vortag.

Bei 52’815.89 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 53’083.58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’485.03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, notierte der Dow Jones bei 51’078.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der Dow Jones 45’544.88 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.32 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2.08 Prozent auf 150.84 USD), Johnson Johnson (+ 1.72 Prozent auf 270.41 USD), Procter Gamble (+ 1.71 Prozent auf 147.60 USD), UnitedHealth (+ 1.50 Prozent auf 395.27 USD) und Chevron (+ 1.17 Prozent auf 208.55 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-2.28 Prozent auf 215.74 USD), Caterpillar (-2.18 Prozent auf 780.06 USD), Amazon (-1.67 Prozent auf 255.43 USD), Nike (-1.64 Prozent auf 38.42 USD) und Sherwin-Williams (-1.51 Prozent auf 333.68 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 3’536’040 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.519 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.75 erwartet. Mit 4.18 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Johnson & Johnson

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten