Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start mit Abgaben

Um 15:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0.55 Prozent auf 52’892.49 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24.961 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.520 Prozent auf 53’462.60 Punkte an der Kurstafel, nach 53’185.90 Punkten am Vortag.

Bei 52’815.89 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 53’083.58 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’485.03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, notierte der Dow Jones bei 51’078.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der Dow Jones 45’544.88 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.32 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2.08 Prozent auf 150.84 USD), Johnson Johnson (+ 1.72 Prozent auf 270.41 USD), Procter Gamble (+ 1.71 Prozent auf 147.60 USD), UnitedHealth (+ 1.50 Prozent auf 395.27 USD) und Chevron (+ 1.17 Prozent auf 208.55 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-2.28 Prozent auf 215.74 USD), Caterpillar (-2.18 Prozent auf 780.06 USD), Amazon (-1.67 Prozent auf 255.43 USD), Nike (-1.64 Prozent auf 38.42 USD) und Sherwin-Williams (-1.51 Prozent auf 333.68 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 3’536’040 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.519 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.75 erwartet. Mit 4.18 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch