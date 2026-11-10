Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’038 0.6%  SPI 21’144 0.5%  Dow 52’232 -0.3%  DAX 26’347 0.3%  Euro 0.9221 0.1%  EStoxx50 6’328 0.6%  Gold 4’057 0.6%  Bitcoin 60’960 0.3%  Dollar 0.8264 0.1%  Öl 92.5 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101Galderma133539272Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
E.ON-Aktie: Energiekonzern bestätigt Investitionsziel - Gewinn legt leicht zu
Siemens Energy-Aktie: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Bilfinger-Aktie: Schwaches Quartal trotz kräftigem Auftragseingang
RWE-Aktie: Starker Energiehandel treibt Gewinn und Jahreserwartungen
Alcon-Aktie: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Suche...
ETF Sparplan

Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

52’231.89
Pkt
-157.86
Pkt
-0.30 %
10.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

NYSE-Handel im Fokus 10.11.2026 18:00:48

Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich schwächer

Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich schwächer

Der Dow Jones notiert am Dienstag im Minus.

Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.69 Prozent tiefer bei 52’028.99 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.911 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.43 Prozent auf 51’643.01 Punkte an der Kurstafel, nach 52’389.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’977.08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’291.77 Zählern.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der Dow Jones 51’654.95 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 53’975.98 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 47’368.63 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.54 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 1.18 Prozent auf 399.87 USD), Amazon (+ 0.77 Prozent auf 268.99 USD), UnitedHealth (+ 0.76 Prozent auf 400.63 USD), Procter Gamble (+ 0.53 Prozent auf 169.22 USD) und Coca-Cola (+ 0.44 Prozent auf 96.45 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-6.07 Prozent auf 167.82 USD), Caterpillar (-3.93 Prozent auf 575.32 USD), Nike (-3.16 Prozent auf 38.62 USD), Merck (-1.83 Prozent auf 146.04 USD) und Salesforce (-1.32 Prozent auf 212.11 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’826’098 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.426 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10.11.26 Logo WHS Die Wahrheit über Stop-Loss: Warum die meisten Trader das eigentliche Problem übersehen
10.11.26 AMD auf Wachstumskurs dank steigender KI-Nachfrage
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
10.11.26 SG-Marktüberblick: 10.11.2026
10.11.26 SMI startet freundlich in die Woche
10.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Wieder aufwärts
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’642.49 19.54 S9BVAU
Short 15’959.13 13.84 SXJB6U
Short 16’569.27 8.82 SVB67U
SMI-Kurs: 15’037.94 10.11.2026 17:30:57
Long 14’391.21 19.41 S6W4BU
Long 14’076.20 13.78 SIB29U
Long 13’491.76 8.98 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Amazon am 10.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Nachmittag ausgebremst
On-Aktie knickt ein: Wachstum hat sich etwas abgeschwächt - Beschleunigung im Schlussquartal erwartet
SMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie im Fokus: FBI ermittelt laut Trump zur Affäre von Konzernchef Huang
Sunrise-Aktie schwächelt trotzdem: Jahresziele nach stabilem dritten Quartal bestätigt

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 52’231.89 -0.30%