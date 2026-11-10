Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich schwächer

Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.69 Prozent tiefer bei 52’028.99 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.911 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.43 Prozent auf 51’643.01 Punkte an der Kurstafel, nach 52’389.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’977.08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’291.77 Zählern.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der Dow Jones 51’654.95 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Wert von 53’975.98 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 47’368.63 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.54 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 1.18 Prozent auf 399.87 USD), Amazon (+ 0.77 Prozent auf 268.99 USD), UnitedHealth (+ 0.76 Prozent auf 400.63 USD), Procter Gamble (+ 0.53 Prozent auf 169.22 USD) und Coca-Cola (+ 0.44 Prozent auf 96.45 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-6.07 Prozent auf 167.82 USD), Caterpillar (-3.93 Prozent auf 575.32 USD), Nike (-3.16 Prozent auf 38.62 USD), Merck (-1.83 Prozent auf 146.04 USD) und Salesforce (-1.32 Prozent auf 212.11 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’826’098 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.426 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch