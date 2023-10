Börse New York in Rot: Dow Jones schliesst im Minus

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.98 Prozent tiefer bei 33’665.08 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 10.566 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.376 Prozent auf 33’869.84 Punkte an der Kurstafel, nach 33’997.65 Punkten am Vortag.

Bei 33’991.51 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 33’598.64 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.495 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, stand der Dow Jones bei 34’624.30 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 18.07.2023, den Wert von 34’951.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2022, wies der Dow Jones einen Stand von 30’523.80 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1.60 Prozent. 35’679.13 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 31’429.82 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Procter Gamble (+ 2.58 Prozent auf 150.03 USD), McDonalds (+ 1.95 Prozent auf 256.03 USD), Chevron (+ 0.79 Prozent auf 168.92 USD), Nike (+ 0.74 Prozent auf 103.77 USD) und Walmart (+ 0.07 Prozent auf 161.54 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walgreens Boots Alliance (-7.00 Prozent auf 21.25 USD), Caterpillar (-4.93 Prozent auf 259.22 USD), Goldman Sachs (-2.39 Prozent auf 301.96 USD), Salesforce (-2.39 Prozent auf 204.83 USD) und 3M (-2.37 Prozent auf 88.40 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’488’099 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.641 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch