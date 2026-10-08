Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr 0.05 Prozent auf 51’154.85 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 26.311 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.443 Prozent stärker bei 51’406.44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 51’179.87 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’230.46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 50’939.00 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0.087 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der Dow Jones 52’786.07 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52’348.39 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der Dow Jones bei 46’601.78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.73 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 3.20 Prozent auf 211.71 USD), Travelers (+ 2.93 Prozent auf 371.19 USD), McDonalds (+ 2.73 Prozent auf 237.19 USD), Walmart (+ 2.68 Prozent auf 111.06 USD) und Coca-Cola (+ 2.40 Prozent auf 87.88 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-2.70 Prozent auf 231.06 USD), Caterpillar (-1.99 Prozent auf 797.66 USD), Amazon (-1.90 Prozent auf 254.97 USD), Amgen (-1.70 Prozent auf 406.07 USD) und Microsoft (-1.49 Prozent auf 521.85 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’008’850 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 5.147 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 4.54 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch