Börse New York in Rot: Dow Jones leichter

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.84 Prozent tiefer bei 53’013.37 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.532 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.001 Prozent auf 53’463.47 Punkte an der Kurstafel, nach 53’463.05 Punkten am Vortag.

Bei 52’989.94 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 53’381.22 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.21 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51’839.26 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 50’009.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44’938.31 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.57 Prozent aufwärts. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 1.28 Prozent auf 208.40 USD), Coca-Cola (+ 1.24 Prozent auf 91.47 USD), McDonalds (+ 1.04 Prozent auf 270.24 USD), Salesforce (+ 0.81 Prozent auf 207.76 USD) und Visa (+ 0.80 Prozent auf 368.45 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walmart (-9.83 Prozent auf 103.07 USD), Home Depot (-2.63 Prozent auf 288.60 EUR), Boeing (-2.48 Prozent auf 216.70 USD), Nike (-2.34 Prozent auf 40.09 USD) und Amazon (-1.88 Prozent auf 260.85 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Walmart-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10’799’839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.550 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch