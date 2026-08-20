NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
20.08.2026 18:00:19
Börse New York in Rot: Dow Jones leichter
Das macht das Börsenbarometer in New York mittags.
Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.84 Prozent tiefer bei 53’013.37 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.532 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.001 Prozent auf 53’463.47 Punkte an der Kurstafel, nach 53’463.05 Punkten am Vortag.
Bei 52’989.94 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 53’381.22 Punkten den höchsten Stand markierte.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.21 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51’839.26 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 50’009.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44’938.31 Punkten berechnet.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.57 Prozent aufwärts. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 1.28 Prozent auf 208.40 USD), Coca-Cola (+ 1.24 Prozent auf 91.47 USD), McDonalds (+ 1.04 Prozent auf 270.24 USD), Salesforce (+ 0.81 Prozent auf 207.76 USD) und Visa (+ 0.80 Prozent auf 368.45 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walmart (-9.83 Prozent auf 103.07 USD), Home Depot (-2.63 Prozent auf 288.60 EUR), Boeing (-2.48 Prozent auf 216.70 USD), Nike (-2.34 Prozent auf 40.09 USD) und Amazon (-1.88 Prozent auf 260.85 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf
Die Walmart-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10’799’839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.550 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder
Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
18:00
|Börse New York in Rot: Dow Jones leichter (finanzen.ch)
|
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Amazon Aktie News: Amazon verteuert sich am Abend (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|13:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|53’040.89
|-0.79%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.