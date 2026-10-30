Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Freitag verlor der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1.09 Prozent auf 51’770.31 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25.997 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.490 Prozent auf 52’086.13 Punkte an der Kurstafel, nach 52’342.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 52’383.90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’563.76 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1.05 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 50’906.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52’208.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 47’522.12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.00 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2.18 Prozent auf 149.52 USD), Walmart (+ 1.86 Prozent auf 123.51 USD), Chevron (+ 1.75 Prozent auf 235.52 USD), Home Depot (+ 1.58 Prozent auf 295.40 EUR) und Coca-Cola (+ 1.36 Prozent auf 94.08 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-4.22 Prozent auf 204.64 USD), Caterpillar (-3.81 Prozent auf 622.75 USD), Cisco (-3.76 Prozent auf 104.51 USD), Goldman Sachs (-3.58 Prozent auf 894.55 USD) und JPMorgan Chase (-1.90 Prozent auf 337.04 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 55’261’992 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.604 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch