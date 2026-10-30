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30.10.2026 22:33:37
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Der Dow Jones sank schlussendlich.
Am Freitag verlor der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1.09 Prozent auf 51’770.31 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25.997 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.490 Prozent auf 52’086.13 Punkte an der Kurstafel, nach 52’342.56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 52’383.90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’563.76 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1.05 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 50’906.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52’208.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 47’522.12 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.00 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2.18 Prozent auf 149.52 USD), Walmart (+ 1.86 Prozent auf 123.51 USD), Chevron (+ 1.75 Prozent auf 235.52 USD), Home Depot (+ 1.58 Prozent auf 295.40 EUR) und Coca-Cola (+ 1.36 Prozent auf 94.08 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-4.22 Prozent auf 204.64 USD), Caterpillar (-3.81 Prozent auf 622.75 USD), Cisco (-3.76 Prozent auf 104.51 USD), Goldman Sachs (-3.58 Prozent auf 894.55 USD) und JPMorgan Chase (-1.90 Prozent auf 337.04 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 55’261’992 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.604 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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