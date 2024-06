Börse New York in Rot: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten

Am Freitag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.22 Prozent tiefer bei 38’798.99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13.357 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.156 Prozent leichter bei 38’825.40 Punkten, nach 38’886.17 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 39’105.23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38’751.85 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.230 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 07.05.2024, mit 38’884.26 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 07.03.2024, den Wert von 38’791.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.06.2023, wurde der Dow Jones auf 33’665.02 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 2.87 Prozent zu Buche. Bei 40’077.40 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 37’122.95 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell 3M (+ 2.69 Prozent auf 100.86 USD), Travelers (+ 1.54 Prozent auf 212.95 USD), JPMorgan Chase (+ 1.54 Prozent auf 199.95 USD), Apple (+ 1.24 Prozent auf 196.89 USD) und IBM (+ 1.08 Prozent auf 170.01 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen UnitedHealth (-2.24 Prozent auf 490.69 USD), Walmart (-1.89 Prozent auf 65.88 USD), McDonalds (-1.73 Prozent auf 256.21 USD), Home Depot (-1.23 Prozent auf 327.03 USD) und Verizon (-0.94 Prozent auf 40.94 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 17’638’523 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2.893 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

