Diamondback Energy Aktie 19732000 / US25278X1090
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16.10.2026 20:03:20
Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags
Der NASDAQ 100 bewegt sich am Freitag im Minus.
Am Freitag verbucht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 2.32 Prozent auf 29’241.58 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.463 Prozent auf 29’797.10 Punkte an der Kurstafel, nach 29’935.59 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 29’822.91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’228.32 Punkten lag.
NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 5.05 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28’945.06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’025.77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’657.24 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16.01 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31’361.37 Punkte. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Diamondback Energy (+ 3.61 Prozent auf 202.67 USD), Baker Hughes (+ 2.68 Prozent auf 55.86 USD), IDEXX Laboratories (+ 2.32 Prozent auf 559.86 USD), PepsiCo (+ 2.06 Prozent auf 131.03 USD) und American Electric Power (+ 2.00 Prozent auf 126.77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen CoreWeave (-11.09 Prozent auf 61.96 USD), Moderna (-10.43 Prozent auf 211.84 USD), Nebius (-10.34 Prozent auf 168.92 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9.22 Prozent auf 137.34 USD) und Datadog A (-8.27 Prozent auf 244.24 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 14’080’151 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4.746 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.32 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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