Börse New York in Grün: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 2.16 Prozent fester bei 25’109.67 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.806 Prozent auf 24’777.44 Punkte an der Kurstafel, nach 24’579.42 Punkten am Vortag.

Bei 25’128.09 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 24’762.57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 27’366.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 26’690.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23’004.54 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8.07 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit CIENA (+ 13.30 Prozent auf 261.50 USD), Modine Manufacturing (+ 11.11 Prozent auf 101.54 USD), 3D Systems (+ 9.88 Prozent auf 1.84 USD), Methode Electronics (+ 9.84 Prozent auf 11.16 USD) und inTest (+ 7.38 Prozent auf 13.09 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-28.15 Prozent auf 19.47 USD), Ionis Pharmaceuticals (-27.02 Prozent auf 28.77 USD), Ceva (-8.71 Prozent auf 24.74 USD), Americas Car-Mart (-6.94 Prozent auf 1.34 USD) und Nortech Systems (-6.43 Prozent auf 9.60 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 25’485’044 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.454 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.80 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.35 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch