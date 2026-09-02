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Dow Jones-Performance im Blick 02.09.2026 16:00:43

Börse New York in Grün: Zum Start Pluszeichen im Dow Jones

Börse New York in Grün: Zum Start Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones knüpft am dritten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Johnson & Johnson
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Um 15:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0.49 Prozent auf 53’022.99 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24.856 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.600 Prozent höher bei 53’083.58 Punkten, nach 52’766.88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 53’066.48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52’829.58 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.822 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 52’485.03 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 51’307.79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45’295.81 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.59 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Johnson Johnson (+ 3.47 Prozent auf 280.61 USD), Boeing (+ 1.87 Prozent auf 209.50 USD), Merck (+ 1.59 Prozent auf 152.24 USD), Amgen (+ 1.33 Prozent auf 443.95 USD) und Walt Disney (+ 1.33 Prozent auf 107.63 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Microsoft (-0.93 Prozent auf 496.37 USD), Home Depot (-0.78 Prozent auf 275.15 EUR), IBM (-0.64 Prozent auf 229.93 USD), Honeywell Technologies (-0.56 Prozent auf 208.81 USD) und Amazon (-0.20 Prozent auf 254.42 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 2’765’089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.598 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie hat mit 10.68 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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