Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0.70 Prozent auf 51’202.26 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19.680 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.72 Prozent tiefer bei 49’972.07 Punkten in den Freitagshandel, nach 50’848.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’409.70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50’827.84 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.402 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 12.05.2026, mit 49’760.56 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 12.03.2026, den Wert von 46’677.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’967.62 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5.83 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 51’660.40 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Goldman Sachs (+ 2.62 Prozent auf 1’062.75 USD), Verizon (+ 2.49 Prozent auf 48.11 USD), JPMorgan Chase (+ 2.31 Prozent auf 320.72 USD), American Express (+ 2.18 Prozent auf 325.44 USD) und Home Depot (+ 1.49 Prozent auf 282.95 EUR). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Nike (-2.24 Prozent auf 44.93 USD), Apple (-1.52 Prozent auf 291.13 USD), Merck (-1.42 Prozent auf 119.05 USD), Amazon (-1.23 Prozent auf 238.55 USD) und Boeing (-1.16 Prozent auf 219.05 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29’818’152 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.192 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9.49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.00 Prozent.

Redaktion finanzen.ch