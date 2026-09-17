Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9461 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’341 1.8%  Bitcoin 63’075 0.4%  Dollar 1 -0.2%  Öl 104 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 18 Prozent nach Amazon-Milliardendeal
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. fortgesetztt: Das müssen Anleger beachten
Suche...

Lifecore Biomedical Aktie 435004 / US5147661046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 17.09.2026 22:33:50

Börse New York in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Börse New York in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite gewann letztendlich an Wert.

SIGA Technologies
3.04 USD -1.77%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag stieg der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 1.69 Prozent auf 26’418.30 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1.54 Prozent auf 26’377.86 Punkte an der Kurstafel, nach 25’978.42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’289.94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’460.64 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’644.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’021.66 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 22’261.33 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 12.74 Prozent auf 3.54 USD), Intel (+ 7.67 Prozent auf 108.80 USD), Ceva (+ 7.26 Prozent auf 29.83 USD), Myriad Genetics (+ 7.25 Prozent auf 4.14 USD) und Lifecore Biomedical (+ 7.21 Prozent auf 4.46 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen DENTSPLY SIRONA (-7.54 Prozent auf 9.38 USD), Donegal Group B (-7.32 Prozent auf 20.90 USD), Integra LifeSciences (-5.98 Prozent auf 15.10 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4.24 Prozent auf 2.60 USD) und Dorel Industries (-3.81 Prozent auf 1.01 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 35’638’603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.453 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten