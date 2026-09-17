Börse New York in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite

Am Donnerstag stieg der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 1.69 Prozent auf 26’418.30 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1.54 Prozent auf 26’377.86 Punkte an der Kurstafel, nach 25’978.42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’289.94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’460.64 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’644.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’021.66 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 22’261.33 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 12.74 Prozent auf 3.54 USD), Intel (+ 7.67 Prozent auf 108.80 USD), Ceva (+ 7.26 Prozent auf 29.83 USD), Myriad Genetics (+ 7.25 Prozent auf 4.14 USD) und Lifecore Biomedical (+ 7.21 Prozent auf 4.46 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen DENTSPLY SIRONA (-7.54 Prozent auf 9.38 USD), Donegal Group B (-7.32 Prozent auf 20.90 USD), Integra LifeSciences (-5.98 Prozent auf 15.10 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4.24 Prozent auf 2.60 USD) und Dorel Industries (-3.81 Prozent auf 1.01 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 35’638’603 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.453 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch