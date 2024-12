Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 aktuell

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1.80 Prozent fester bei 21’490.62 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.809 Prozent schwächer bei 20’939.64 Punkten, nach 21’110.51 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 21’517.75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’913.72 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 1.83 Prozent. Vor einem Monat, am 20.11.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20’667.10 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 20.09.2024, bei 19’791.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 16’554.16 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 29.90 Prozent. Bei 22’133.22 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. 16’249.19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 11.60 Prozent auf 2.94 USD), DexCom (+ 7.24 Prozent auf 81.31 USD), Enphase Energy (+ 7.11 Prozent auf 70.48 USD), Super Micro Computer (+ 4.77 Prozent auf 32.73 USD) und Broadcom (+ 4.66 Prozent auf 228.50 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Old Dominion Freight Line (-2.42 Prozent auf 183.20 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-1.25 Prozent auf 99.74 USD), Paccar (-0.78 Prozent auf 106.67 USD), Vertex Pharmaceuticals (-0.57 Prozent auf 394.37 USD) und JDcom (-0.47 Prozent auf 35.74 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 30’757’212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.608 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch