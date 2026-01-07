Consumer Portfolio Services Aktie 920818 / US2105021008
NASDAQ Composite-Marktbericht
07.01.2026 18:01:25
Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittwochmittag
Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.
Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0.66 Prozent auf 23’703.67 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.010 Prozent tiefer bei 23’544.89 Punkten in den Handel, nach 23’547.17 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’705.59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’504.22 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite
Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 1.08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23’578.13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22’788.36 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 07.01.2025, bei 19’489.68 Punkten.
NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 18.39 Prozent auf 23.88 USD), Compugen (+ 9.35 Prozent auf 1.70 USD), Intel (+ 8.99 Prozent auf 43.64 USD), SMC (+ 7.23 Prozent auf 391.41 USD) und Hooker Furniture (+ 6.74 Prozent auf 11.88 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Dorel Industries (-7.47 Prozent auf 1.28 USD), Modine Manufacturing (-7.14 Prozent auf 120.69 USD), Monolithic Power Systems (-5.48 Prozent auf 950.29 USD), Rambus (-5.15 Prozent auf 92.00 USD) und Donegal Group B (-4.80 Prozent auf 16.66 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’660’738 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.912 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
