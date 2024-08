Börse New York in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im S&P 500

Schlussendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0.20 Prozent stärker bei 5’554.25 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 45.154 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.214 Prozent schwächer bei 5’531.38 Punkten, nach 5’543.22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 5’561.98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’525.17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 3.78 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, lag der S&P 500 bei 5’667.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’297.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’404.33 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 17.11 Prozent nach oben. Bei 5’669.67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 20.00 Prozent auf 0.01 USD), DexCom (+ 3.16 Prozent auf 74.65 USD), Ulta Beauty (+ 3.12 Prozent auf 377.23 USD), Tapestry (+ 3.06 Prozent auf 40.40 USD) und West Pharmaceutical Services (+ 2.67 Prozent auf 300.41 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Amcor (-3.69 Prozent auf 10.45 USD), VF (-2.82 Prozent auf 16.88 USD), Chipotle Mexican Grill (-2.78 Prozent auf 52.47 USD), Palo Alto Networks (-2.67 Prozent auf 334.11 USD) und Airbnb (-2.16 Prozent auf 116.31 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 50’936’897 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 3.069 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 600.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch