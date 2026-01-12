Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite-Performance im Fokus 12.01.2026 22:33:54

Börse New York in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ Composite

Börse New York in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Abend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.26 Prozent auf 23’733.90 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.399 Prozent auf 23’576.88 Punkte an der Kurstafel, nach 23’671.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23’562.97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’804.05 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 12.12.2025, den Wert von 23’195.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’204.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 19’161.63 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cerus (+ 10.19 Prozent auf 2.27 USD), Commercial Vehicle Group (+ 8.82 Prozent auf 1.85 USD), Geron (+ 6.72 Prozent auf 1.43 USD), FormFactor (+ 6.53 Prozent auf 73.12 USD) und Ultralife Batteries (+ 6.46 Prozent auf 6.26 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen World Acceptance (-7.05 Prozent auf 138.82 USD), JetBlue Airways (-5.78 Prozent auf 4.89 USD), ON Semiconductor (-5.49 Prozent auf 58.75 USD), Innodata (-5.09 Prozent auf 61.66 USD) und QUALCOMM (-4.79 Prozent auf 169.27 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 34’715’667 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.844 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10.71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

