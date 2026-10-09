Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen

Am Freitag notiert der S&P 500 um 15:59 Uhr via NYSE 0.25 Prozent fester bei 7’784.92 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65.026 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.254 Prozent auf 7’785.08 Punkte an der Kurstafel, nach 7’765.36 Punkten am Vortag.

Bei 7’779.34 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’796.28 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.699 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 7’636.36 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Wert von 7’543.64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der S&P 500 6’735.11 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.51 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7’844.52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Humana (+ 16.27 Prozent auf 450.12 USD), Crown Castle (+ 11.84 Prozent auf 77.05 USD), American Tower (+ 7.37 Prozent auf 179.01 USD), SBA Communications REIT (A) (+ 6.85 Prozent auf 181.66 USD) und Lumentum (+ 4.33 Prozent auf 1’094.01 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil T-Mobile US (-9.41 Prozent auf 155.19 USD), AT&T (-8.16 Prozent auf 22.84 USD), Verizon (-7.77 Prozent auf 42.75 USD), Skyworks Solutions (-7.62 Prozent auf 74.60 USD) und HP (-5.24 Prozent auf 30.74 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 sticht die AT&T-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’436’887 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 5.099 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 14.45 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch