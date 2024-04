Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen

Am Dienstag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 5’209.91 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 43.769 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.377 Prozent auf 5’221.98 Punkte an der Kurstafel, nach 5’202.39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’224.81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’160.78 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 5’123.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 4’756.50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’105.02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9.85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’264.85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Lumen Technologies (+ 6.57 Prozent auf 1.46 USD), Moderna (+ 6.19 Prozent auf 111.60 USD), FMC (+ 6.02 Prozent auf 63.76 USD), Enphase Energy (+ 5.85 Prozent auf 121.98 USD) und DXC Technology (+ 5.85 Prozent auf 22.09 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil First Republic Bank (-10.91 Prozent auf 0.05 USD), Hartford Financial Services Group (-3.79 Prozent auf 98.87 USD), Royal Caribbean Cruises (-3.70 Prozent auf 133.18 USD), Eaton (-3.67 Prozent auf 313.87 USD) und W R Berkley (-3.57 Prozent auf 83.74 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 16’459’430 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.913 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 218.18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

