Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende mit Zuschlägen

Der S&P 500 ging nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 5’078.18 Punkten aus dem Dienstagshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 42.777 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.127 Prozent fester bei 5’075.99 Punkten in den Handel, nach 5’069.53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 5’080.69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’057.29 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4’890.97 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, stand der S&P 500 bei 4’550.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 3’982.24 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 7.07 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 5’111.06 Punkten. Bei 4’682.11 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Norwegian Cruise Line (+ 19.84 Prozent auf 19.09 USD), SVB Financial Group (+ 10.00 Prozent auf 0.11 USD), Carnival (+ 7.65 Prozent auf 15.91 USD), Advance Auto Parts (+ 7.31 Prozent auf 64.75 USD) und AutoZone (+ 6.66 Prozent auf 2’954.99 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Perrigo Company (-15.14 Prozent auf 27.30 USD), International Flavors Fragrances (-3.84 Prozent auf 74.44 USD), SBA Communications REIT (A) (-3.77 Prozent auf 199.95 USD), Henry Schein (-3.38 Prozent auf 77.85 USD) und Hess (-3.09 Prozent auf 145.32 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’213’122 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.808 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.01 zu Buche schlagen. Mit 176.47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch