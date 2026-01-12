Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
S&P 500-Kursverlauf 12.01.2026 22:33:54

Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende mit Kursplus

Am Montag herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Western Digital
163.08 CHF 6.57%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 6’977.27 Punkten ab. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 56.039 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.481 Prozent leichter bei 6’932.74 Punkten in den Handel, nach 6’966.28 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’986.33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’934.07 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 12.12.2025, bei 6’827.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’552.51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 5’827.04 Punkten.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Western Digital (+ 5.83 Prozent auf 212.14 USD), Seagate Technology (+ 5.75 Prozent auf 321.48 USD), DexCom (+ 5.31 Prozent auf 70.98 USD), Albemarle (+ 4.98 Prozent auf 169.33 USD) und Dollar General (+ 4.29 Prozent auf 148.86 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Synchrony Financial (-8.36 Prozent auf 79.63 USD), Capital One Financial (-6.42 Prozent auf 233.20 USD), Best Buy (-4.87 Prozent auf 67.17 USD), QUALCOMM (-4.79 Prozent auf 169.27 USD) und Baxter International (-4.37 Prozent auf 20.15 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 34’715’667 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.844 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Lyondellbasell Industries-Aktie mit 10.36 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com