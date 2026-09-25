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25.09.2026 22:34:00
Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende in Grün
Heute zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.
Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.51 Prozent höher bei 7’743.41 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 63.245 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.117 Prozent fester bei 7’713.14 Punkten, nach 7’704.13 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7’693.08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’752.07 Punkten erreichte.
So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.657 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’677.28 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 7’357.49 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6’604.72 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Bloom Energy (+ 8.72 Prozent auf 289.91 USD), Datadog A (+ 5.68 Prozent auf 271.52 USD), Microchip Technology (+ 5.36 Prozent auf 78.69 USD), PayPal (+ 5.13 Prozent auf 48.23 EUR) und Generac (+ 5.09 Prozent auf 208.14 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil NortonLifeLock (-6.29 Prozent auf 21.62 USD), Palo Alto Networks (-3.89 Prozent auf 374.74 USD), Devon Energy (-3.78 Prozent auf 47.05 USD), Darden Restaurants (-3.61 Prozent auf 199.75 USD) und Intel (-3.45 Prozent auf 123.00 USD) unter Druck.
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26’263’367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.774 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf
Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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