Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone

Am Freitag steht der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1.02 Prozent im Plus bei 5’099.96 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 43.282 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.625 Prozent fester bei 5’079.99 Punkten in den Handel, nach 5’048.42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’073.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’114.62 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 2.26 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 26.03.2024, bei 5’203.58 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, bei 4’890.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, notierte der S&P 500 bei 4’055.99 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7.53 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5’264.85 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell ResMed (+ 18.89 Prozent auf 218.06 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 10.22 Prozent auf 171.95 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9.97 Prozent auf 173.69 USD), Super Micro Computer (+ 8.90 Prozent auf 857.44 USD) und Ball (+ 6.65 Prozent auf 69.80 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen DexCom (-9.91 Prozent auf 124.34 USD), Intel (-9.20 Prozent auf 31.88 USD), Old Dominion Freight Line (-7.24 Prozent auf 182.42 USD), Aon (-6.85 Prozent auf 285.03 USD) und Cincinnati Financial (-6.38 Prozent auf 110.88 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 28’921’602 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2.831 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 292.68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch