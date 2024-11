Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende freundlich

Der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 6’001.35 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 50.623 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.303 Prozent auf 6’013.72 Punkte an der Kurstafel, nach 5’995.54 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’986.69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’017.31 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 11.10.2024, den Wert von 5’815.03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Wert von 5’344.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 4’415.24 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 26.54 Prozent zu Buche. Bei 6’017.31 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Bristol-Myers Squibb (+ 10.49 Prozent auf 59.82 USD), Albemarle (+ 9.57 Prozent auf 110.49 USD), Tesla (+ 8.96 Prozent auf 350.00 USD), The Cigna Group Registered (+ 7.28 Prozent auf 343.06 USD) und Advance Auto Parts (+ 6.97 Prozent auf 40.54 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Monolithic Power Systems (-14.97 Prozent auf 647.31 USD), AbbVie (-12.57 Prozent auf 174.43 USD), Moderna (-8.71 Prozent auf 42.75 USD), Celanese (-7.30 Prozent auf 78.61 USD) und Newmont Mining (-6.02 Prozent auf 42.33 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 47’565’649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.388 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

