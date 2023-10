Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1.20 Prozent höher bei 4’166.82 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 35.779 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.720 Prozent höher bei 4’147.02 Punkten, nach 4’117.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4’132.94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’177.47 Zählern.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 4’288.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 4’582.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, betrug der S&P 500-Kurs 3’901.06 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 8.96 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten markiert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 47.50 Prozent auf 0.06 USD), Lumen Technologies (+ 12.03 Prozent auf 1.49 USD), Western Digital (+ 7.26 Prozent auf 41.80 USD), Charter A (+ 4.78 Prozent auf 389.80 USD) und MarketAxess (+ 3.95 Prozent auf 214.15 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-20.00 Prozent auf 0.04 USD), PerkinElmer (-16.13 Prozent auf 82.08 USD), Realty (-5.67 Prozent auf 46.22 USD), Albemarle (-5.23 Prozent auf 127.41 USD) und IPG Photonics (-5.04 Prozent auf 83.71 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18’076’651 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.491 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die Hanesbrands-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch