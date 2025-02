Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.04 Prozent fester bei 6’115.07 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 52.866 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.186 Prozent auf 6’063.23 Punkte an der Kurstafel, nach 6’051.97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6’050.95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’116.91 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 1.14 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 13.01.2025, bei 5’836.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2024, wurde der S&P 500 mit 5’985.38 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.02.2024, den Wert von 4’953.17 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 4.20 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’128.18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’773.31 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit MGM Resorts International (+ 17.46 Prozent auf 40.37 USD), Organon Company (+ 11.02 Prozent auf 16.32 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (+ 9.52) Prozent auf 58.54 USD), Caesars Entertainment (+ 9.19 Prozent auf 38.87 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 8.82 Prozent auf 93.48 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil West Pharmaceutical Services (-38.22 Prozent auf 199.11 USD), Hanesbrands (-18.51 Prozent auf 6.25 USD), Zebra Technologies (-8.36 Prozent auf 323.42 USD), Iron Mountain (-7.28 Prozent auf 95.25 USD) und Zoetis A (-5.15 Prozent auf 164.93 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 53’453’707 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.414 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.

