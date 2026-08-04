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04.08.2026 22:34:05
Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
Der S&P 500 zeigte heute eine positive Tendenz.
Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.79 Prozent fester bei 7’736.52 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 60.974 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.382 Prozent fester bei 7’629.54 Punkten, nach 7’600.50 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’629.10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’758.21 Punkten.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7’483.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’200.75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’329.94 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12.80 Prozent aufwärts. 7’758.21 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Palantir (+ 29.45 Prozent auf 162.66 USD), Zebra Technologies (+ 26.47 Prozent auf 368.83 USD), Gartner (+ 22.61 Prozent auf 185.79 USD), Marvell Technology (+ 12.81 Prozent auf 218.59 USD) und Coherent (+ 12.35 Prozent auf 323.73 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil NRG Energy (-15.48 Prozent auf 117.04 USD), Chipotle Mexican Grill (-9.72 Prozent auf 33.82 USD), Alexandria Real Estate Equities (-7.84 Prozent auf 48.87 USD), Rockwell Automation (-7.43 Prozent auf 445.23 USD) und Grainger (-5.16 Prozent auf 1’300.45 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 40’895’142 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.222 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien
Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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